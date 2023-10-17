В Чувашии почти 12 тыс. жителей остались без электроснабжения из-за ветра

Глава региона Олег Николаев призвал жителей республики ограничить пребывание на улице

ЧЕБОКСАРЫ, 17 октября. /ТАСС/. Сильный ветер стал причиной отключения электричества в десяти муниципальных округах Чувашии, без электроснабжения остались более 11,9 тыс. человек. Об этом написал в своем Telegram-канале глава республики Олег Николаев.

"В результате сильного ветра <...> произошло частичное отключение электроэнергии. На 18:30 мск данные такие: в 37 населенных пунктах в десяти муниципальных округах <...> 3 923 жилых дома, 11 991 житель, 33 социально значимых объекта остались без света", - отмечается в сообщении.

Николаев призывает жителей республики ограничить пребывание на улице.

Прокуратура Чувашии в своем Telegram-канале сообщила, что в селе Акрамово Моргаушского округа сорвало часть крыши со здания школы, повреждено около 800 кв. м. Кроме того, снесло несколько листов шифера с кровли многоквартирного дома на улице Ярославской в Мариинском Посаде.

Минпромэнерго Чувашии уточнило, что в регионе для восстановления электроснабжения задействованы 57 оперативных бригад. Сообщается, что сильный ветер ограничивает проведение высотных работ.