17 октября, 16:41

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5

Эпицентр стихии находился в 30 км к северу от города Бендер-Аббас

ДУБАЙ, 17 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано на юге Ирана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии находился в 30 км к северу от города Бендер-Аббас, где проживают 352 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 11 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Это уже третье землетрясение в этом районе за день. Ранее Геологическая служба США и Европейско-средиземноморский сейсмологический центр регистрировали землетрясения магнитудой 5,3 и 5,2. 

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