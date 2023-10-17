В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5

Эпицентр стихии находился в 30 км к северу от города Бендер-Аббас

ДУБАЙ, 17 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано на юге Ирана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии находился в 30 км к северу от города Бендер-Аббас, где проживают 352 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 11 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Это уже третье землетрясение в этом районе за день. Ранее Геологическая служба США и Европейско-средиземноморский сейсмологический центр регистрировали землетрясения магнитудой 5,3 и 5,2.