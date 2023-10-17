В Саранске пострадавший в результате падения дерева на остановку умер в больнице

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 17 октября. Один из пострадавших в результате падения дерева на остановку в Саранске умер в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии.

"Несмотря на оказываемую медицинскую помощь, 17 октября 84-летний мужчина от полученных телесных повреждений умер. В настоящее время в больнице продолжает проходить лечение 45-летняя женщина, ее жизни ничего не угрожает, еще одна 31-летняя пострадавшая выписана домой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2, ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Ранее сообщалось, что 12 октября мужчина и две женщины пострадали в результате падения дерева на остановку общественного транспорта.