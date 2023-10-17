В Крыму адвокат получил 15 суток ареста и штраф за дискредитацию ВС РФ

Размер штрафа составил 45 тыс. рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Суд в Крыму арестовал адвоката на 15 суток и оштрафовал на 45 тыс. рублей за публикацию в интернете запрещенной к распространению информации и дискредитацию российской армии. Решается вопрос о лишении адвоката лицензии, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

"Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым установлены факты публичного распространения в сети "Интернет" символики организации, деятельность которой на территории РФ запрещена, а также дискредитации Вооруженных сил РФ. Являясь представителем одного из юридических объединений, разместивший их гражданин выступал в роли защитника у подозреваемых в участии в запрещенных на территории РФ организациях, а также у обвиняемых в осуществлении террористической деятельности на территории нашей страны. Судом Киевского района Симферополя ему назначено наказание в виде 15 суток административного ареста со штрафом в размере 45 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В ходе обысков по месту проживания адвоката, проведенных сотрудниками ЦПЭ МВД по Крыму совместно с УФСБ РФ по Крыму и Севастополю, также обнаружены дискредитирующие ВС РФ и органы госвласти материалы. Решается вопрос о лишении гражданина лицензии на юридическую деятельность, добавили в пресс-службе.