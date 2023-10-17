В Краснодарском крае грузовик сбил ребенка на пешеходном переходе

Восьмилетнего пострадавшего доставили в районную больницу

КРАСНОДАР, 17 октября. /ТАСС/. Грузовой автомобиль сбил на пешеходном переходе в станице Динской Краснодарского края восьмилетнего ребенка, которого в итоге госпитализировали в районную больницу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"В станице Динской на улице Железнодорожной 44-летний водитель грузового автомобиля DAF на пешеходном переходе не уступил дорогу восьмилетнему ребенку. Пострадавший доставлен в ЦРБ", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.