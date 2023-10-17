17 октября, 17:46

На Новом Арбате произошло ДТП с участием пешехода, который лег на разделительную полосу

Движение не затруднено

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. ДТП произошло в Москве на Новом Арбате с участием пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, а потом лег на разделительную полосу. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На улице Новый Арбат в районе 6 произошло ДТП с участием пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте, а после лег на разделительную полосу", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение не затруднено. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация