Жителя Ямала арестовали по обвинению в поджоге дома, где погибла мать с двумя детьми

Следствие установило, что обвиняемый ночью подошел к дому и, используя зажигалку и тряпку, поджег лестничные площадки

ТАСС, 17 октября. Ноябрьский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа заключил под стражу мужчину, обвиняемого в поджоге дома в сентябре. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В Ноябрьске мужчине предъявлено обвинение в поджоге дома, в результате которого погибла женщина и двое малолетних детей. <…> В результате его преступных действий произошел пожар, в котором погибли женщина и двое ее малолетних детей и полностью уничтожено жилое здание. Ноябрьским городским судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что обвиняемый ночью подошел к дому на улице Школьной и, используя зажигалку и тряпку, поджег лестничные площадки. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).

18 сентября в жилом доме в Ноябрьске произошел пожар, в результате которого погибла мать и ее дети 2017 и 2020 годов рождения. Горение наблюдалось по всей кровле здания, площадь пожара составила 672 кв. м.