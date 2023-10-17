17 октября, 19:04

В нацпарке Уганды при нападении неизвестных погибли три человека

Среди них двое туристов

ПРЕТОРИЯ, 17 октября. /ТАСС/. Два иностранных туриста и угандиец погибли в результате нападения неизвестных в Национальном парке королевы Елизаветы в Уганде. Об этом сообщил пресс-секретарь угандийской полиции Фред Энанга.

"Мы зарегистрировали подлое террористическое нападение на двух иностранных туристов и угандийца в Национальном парке королевы Елизаветы. Трое убиты, а их автомобиль для сафари сожжен", - говорится в заявлении, размещенном в аккаунте полиции в соцсети X (ранее Twitter).

Полиция преследует подозреваемых, предположительно входящих в экстремистскую группировку "Альянс демократических сил".

Гражданство погибших туристов не уточняется. 

Теги:
Уганда
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