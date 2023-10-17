В Белгородской области ПВО сбила беспилотник

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 17 октября. Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал губернатор.

Гладков отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на территории региона нет.

В Минобороны России сообщили, что около 21:00 мск средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.