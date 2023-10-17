17 октября, 18:40

В Зеленограде произошло ДТП с участием пешехода, переходившего дорогу на красный свет

От полученных травм женщина-пешеход умерла на месте

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. ДТП произошло на Центральном проспекте в районе корпуса 305 с участием женщины-пешехода, переходившей дорогу на красный свет. От полученных травм женщина умерла на месте, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На Центральном проспекте в районе корпуса 305 произошло ДТП с участием пешехода, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора. Заняты две полосы из трех в сторону Панфиловского проспекта. Затруднений движения нет", - говорится в сообщении.

В Дептрансе также уточнили, что, по данным Госавтоинспекции, от полученных травм женщина-пешеход умерла на месте. Оперативные службы города выясняют обстоятельства произошедшего. 

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