В Зеленограде произошло ДТП с участием пешехода, переходившего дорогу на красный свет

От полученных травм женщина-пешеход умерла на месте

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. ДТП произошло на Центральном проспекте в районе корпуса 305 с участием женщины-пешехода, переходившей дорогу на красный свет. От полученных травм женщина умерла на месте, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На Центральном проспекте в районе корпуса 305 произошло ДТП с участием пешехода, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора. Заняты две полосы из трех в сторону Панфиловского проспекта. Затруднений движения нет", - говорится в сообщении.

В Дептрансе также уточнили, что, по данным Госавтоинспекции, от полученных травм женщина-пешеход умерла на месте. Оперативные службы города выясняют обстоятельства произошедшего.