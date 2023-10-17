17 октября, 18:36

В Челябинске 112 домов остались без отопления из-за повреждения трубопровода

Компания "УСТЭК-Челябинск" занимается поиском повреждения

ТАСС, 17 октября. Горячее водоснабжение и отопление отключено в 112 домах микрорайона Челябинска из-за повреждения магистрального трубопровода. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В связи с повреждением на магистральном трубопроводе отключено горячее водоснабжение и отопление в 112 многоквартирных домах микрорайона №18, ограниченного улицами Чичерина, Комсомольский пр., 40 лет Победы, Салавата Юлаева, пр. Победы, Звенигородская", - говорится в сообщении.

Сейчас компания "УСТЭК-Челябинск" занимается поиском повреждения, его планируют устранить до 00:00 (22:00 мск). 

Теги:
РоссияЧелябинская область
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