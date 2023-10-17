В отношении двух полицейских возбудили дело после гибели аспиранта УрФУ из Габона

По версии следствия, сотрудники ДПС ГИБДД не пресекли совершаемое преступление в отношении Нджелассили Франсуа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении двух сотрудников после смерти аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили, который погиб в драке в августе. Об этом говорится в ответе руководителя второго отделения контрольно-следственного отдела следственного управления СК РФ по Свердловской области на адвокатский запрос, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Следственным управлением СК РФ по Свердловской области рассмотрено обращение о предоставлении сведений о проведении процессуальной проверки в отношении должностных лиц ДПС ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Изергина и Олееникова, которые не пресекли совершаемое преступление в отношении Нджелассили Франсуа. <…> В отношении Изергина и Олееникова возбуждено уголовное дело по <…> ч. 3 ст. 285 УК РФ", - указывается в ответе.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что "на данном этапе расследования делать однозначные выводы о виновности либо невиновности должностных лиц преждевременно". "Во всем должны детально разобраться специалисты следственного подразделения, что сейчас и делается. Тем не менее оба инспектора ДПС до завершения полного разбирательства отстранены от исполнения своих служебных обязанностей. В случае если их причастность к смерти иностранного гражданина будет доказана, со стороны главка последует необходимые меры реагирования, вплоть до увольнения из системы МВД по отрицательным мотивам и привлечение к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ", - добавил он.

После смерти Нджелассили следствие также возбудило уголовное дело об убийстве, обвинение предъявили жителю Екатеринбурга Данилу Фомину. В октябре суд продлил его арест до 17 января 2024 года.

Нджелассили погиб 18 августа после драки в центре Екатеринбурга. По данным местных СМИ, мужчину ударили ножом, сотрудники ДПС якобы не отреагировали на просьбы вмешаться в конфликт.

Нджелассили окончил программы бакалавриата и магистратуры института экономики и управления УрФУ, затем поступил в аспирантуру кафедры экономики и природопользования, где успел окончить два курса. В 2019 году получил вузовское звание "Иностранный студент года" за разработку предложения по интернационализации национальных валют стран Африки.