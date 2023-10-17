В Россоши устранили аварию на теплотрассе

Без горячей воды были более 20,3 тыс. человек

ВОРОНЕЖ, 17 октября. /ТАСС/. Бригады ликвидировали аварию в Россоши Воронежской области, где из-за прорыва теплотрассы диаметром 700 мм без отопления и горячей воды остались более 20,3 тыс. человек и порядка 25 социально значимых учреждений. Об этом сообщила ТАСС представитель экстренных служб Россоши.

"Сварочные работы на месте прорыва завершены, авария устранена, ведется заполнение системы водой", - сказала она.

Ранее она рассказала ТАСС, что на тепловых сетях в городе Россошь утром во вторник произошел прорыв трубы диаметром 700 мм, из-за чего остановилась котельная, без отопления и горячей воды остались 174 многоквартирных дома, в которых проживают более 20,3 тыс. человек, а также 10 детских садов, 7 учебных заведений, 8 социальных объектов. В Россоши проживают около 60 тыс. человек, в настоящее время температура воздуха там составляет 3 градуса.