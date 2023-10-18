Рогов сообщил, что в Запорожье из-за ошибки ПВО ВСУ ракета попала в жилой дом

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", работа украинских ПВО несет в себе наибольшую опасность для гражданских лиц

ТАСС, 18 октября. Ошибочные действия противовоздушной обороны ВСУ, по предварительным данным, привели к попаданию ракеты в жилой многоквартирный дом в контролируемом украинским режимом Запорожье. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В Запорожье и пригороде громко. Во временно оккупированном нацистами областном центре и пригороде прозвучала серия взрывов. По предварительным данным, в результате преступных действий криворуких ПВО ВСУ один из взрывов в Запорожье - прилет в жилую многоэтажку", - написал Рогов.

Он добавил, что работа ПВО Украины представляет наибольшую опасность для мирных жителей. По данным Рогова, в областном центе было не менее пяти взрывов.