18 октября, 00:37

В Хабаровском крае четырехлетний ребенок погиб при пожаре

Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив
© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности

ТАСС, 18 октября. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырехлетнего ребенка в результате пожара в рабочем поселке Заветы Ильича, сообщили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

"По версии следствия, в вечернее время 17 октября четырехлетний ребенок находился один в квартире дома по улице Николаева рабочего поселка Заветы Ильича, где произошло возгорание, по предварительным данным, в результате неосторожного обращения с источником открытого огня. Вследствие возникшего пожара ребенок погиб от отравления угарным газом", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили экспертизы и допросили свидетелей. 

Теги:
РоссияХабаровский край
© Информационное агентство ТАСС
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