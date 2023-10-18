В Иркутской области возбудили дело о нерасселении подлежащего сносу дома

Деревянное здание признали аварийным в 2017 году

ИРКУТСК, 18 октября. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц администрации Ангарского городского округа в связи с тем, что жилой дом, признанный аварийным в 2017 году, до сих пор не расселен. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Органами следствия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Ангарского городского округа в отношении собственников многоквартирного аварийного дома. <…> В 2017 году постановлением мэра Ангарского городского округа многоквартирный дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Однако до настоящего времени собственники квартир не расселены, им не предоставлено жилое помещение взамен аварийного", - говорится в сообщении.

В пресс-службе следственного управления ТАСС уточнили, что всего в деревянном доме восемь квартир. Люди продолжают в них жить, несмотря на то, что строение представляет опасность для жизни и здоровья. Следователи при содействии специалистов осмотрели дом, обнаружили повреждения крыши, деревянных конструкций, частичное разрушение фундамента. Проводятся следственные действия, допрашиваются жильцы дома, должностные лица администрации.