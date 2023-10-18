В Приангарье дисквалифицировали руководителя фирмы, сорвавшей стройку школы в зоне паводка

Возвести объект должны были в деревне Евдокимова Тулунского района

ИРКУТСК, 18 октября. /ТАСС/. Суд в Иркутской области по материалам прокуратуры дисквалифицировал одного из руководителей компании - подрядчика по строительству школы-сада в Тулунском районе, которая должна быть возведена по программе восстановления после разрушительного наводнения 2019 года. Объект не сдан в срок, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"По материалам прокуратуры дисквалифицировано должностное лицо подрядчика, осуществляющего строительство школы-сада в деревне Евдокимова Тулунского района. Установлено, что в декабре 2020 года между ОГКУ "Служба заказчика Иркутской области и АО "Дорожная служба Иркутской области" заключен государственный контракт на строительство школы-сада на 128 мест и подписано дополнительное соглашение о переносе срока окончания работ на 31 июля 2023. Однако до настоящего времени работы по возведению объекта образования не завершены", - говорится в сообщении.

Прокуратура внесла подрядчику представление, а также возбудила дело об административном правонарушении по факту бездействия. По материалам надзорного органа мировой суд дисквалифицировал одного из руководителей компании на 12 месяцев.

Председатель СК России Александр Бастрыкин накануне поручил представить доклад по ситуации. "В медиапространстве сообщается, что в Тулунском районе Иркутской области третий год не могут достроить школу-детский сад. Старую школу снесло паводком в 2019 году. Все это время родители вынуждены возить своих детей в другие населенные пункты. При этом, по их словам, рабочие бросили объект еще в июне. По данному факту в следственном управлении СК России по Иркутской области с целью установления всех обстоятельств организована доследственная проверка", - говорится в сообщении пресс-службы СК.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны летних паводков. Для восстановления в муниципалитетах разрушенной и пострадавшей инфраструктуры на федеральном уровне была принята соответствующая программа.