Российская компания подала судебный иск против мэрии Бишкека

Исковое заявление было подано из-за несоблюдения договоров, подписанных администрацией Октябрьского района города, сообщил учредитель компании "БишкекВторРесурс" Алексей Булаев

БИШКЕК, 18 октября. /ТАСС/. Российская компания "БишкекВторРесурс" подала судебный иск в отношении мэрии Бишкека и его подразделений за нарушение существующих контрактов. Об этом ТАСС сообщил учредитель компании Алексей Булаев.

"Мы подали исковое заявление из-за несоблюдения договоров, подписанных акимиатом (администрацией - прим. ТАСС) Октябрьского района города Бишкек", - сказал он. По его словам, в начале года "БишкекВторРесурс" выиграла тендер на вывоз твердых бытовых отходов в Октябрьском районе Бишкека и приступила к работе. Однако в июне акимиат, сославшись на распоряжение мэрии, в одностороннем порядке и "без соблюдения законных процедур" аннулировал договор.

"После этого, вопреки существующим контрактам, мусоровозам нашей компании блокировали доступ на столичную свалку, нам пришлось искать другие полигоны и нести дополнительные расходы при утилизации отходов", - продолжил Булаев. Впоследствии судом по этому делу был принято решение в пользу "БишкекВторРесурса", тем не менее мусоровозам компании по-прежнему не разрешают въезд на столичную свалку.

Как заверил Булаев, в соответствии с условиями ранее подписанного договора в настоящее время "БишкекВторРесурс" продолжает обслуживать Октябрьский район Бишкека, однако абонентам вторые счета за вывоз мусора выставляет еще и муниципальное предприятие "Тазалык", которое является подразделением мэрии Бишкека, что косвенно препятствует нормальной работе по коммунальному обслуживанию жителей района. Помимо этого, без объяснения причин договор с "БишкекВторРесурсом" расторгло и госпредприятие "Кыргызпочтасы" ("Киргизпочта"), которое занимается доставкой счетов потребителям.

Булаев отметил, что российская компания в этот бизнес инвестировала значительные средства, вернуть которые при неблагоприятном развитии сценария будет "вполне проблематично". "Мы столкнулась с явным применением административного ресурса", - считает он. Поэтому, по его словам, компания "БишкекВторРесурс" вновь была вынуждена обратиться в суд с исковым заявлением в отношении мэрии города и ее подразделений, в котором требует соблюдения договоренностей.

Рассмотрение дела российской компании в Бишкекском горсуде назначено на 19 октября. В бишкекской мэрии ситуацию с Октябрьском районе города не комментируют, предлагая дождаться судебного решения.