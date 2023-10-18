Над Белгородской, Курской областями и Черным морем силы ПВО уничтожили 28 БПЛА

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над территориями Белгородской и Курской областей и над акваторией Черного моря 28 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Об этом сообщили в Минобороны России.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО над территориями Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов", - сказали в ведомстве.