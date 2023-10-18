18 октября, 03:33
Военная операция на Украине

Над Белгородской, Курской областями и Черным морем силы ПВО уничтожили 28 БПЛА

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

В Минобороны России сообщили о пресечении очередной попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам РФ

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над территориями Белгородской и Курской областей и над акваторией Черного моря 28 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО над территориями Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов", - сказали в ведомстве. 

Теги:
РоссияБелгородская областьКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация