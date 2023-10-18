Состояние одного из пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье оценили как крайне тяжелое

Пациент находится в реанимации Владивостокской клинической больницы №2

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Один из пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Приморском крае все еще находится в реанимации Владивостокской клинической больницы (ВКБ) №2 в крайне тяжелом состоянии. Состояние остальных пациентов стабильное, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Приморья.

"За истекшие сутки в ВКБ №2 из Хасанской больницы доставили еще четверых пациентов. Таким образом, на 18 октября на лечении в ВКБ №2 находятся 13 пациентов из числа пострадавших в ДТП с автобусом. Из них 12 - в состоянии средней степени тяжести и находятся в травматологических отделениях, 1 пациент в реанимации в крайне тяжелом состоянии", - сказали в пресс-службе.

Там подтвердили, что это пациент, по которому ранее врачи консультировались с Сеченовским университетом. В Хасанской центральной районной больнице остаются на лечении трое участников ДТП в состоянии средней степени тяжести.