18 октября, 04:20

В летевшем из Москвы в Барнаул самолете умерла женщина

Борт совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Летевший из Москвы в Барнаул самолет совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за ухудшения состояния здоровья пассажирки. Женщина умерла, сообщили ТАСС в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.

"Сегодня в Кольцово совершил вынужденную посадку самолет "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Барнаул. Командир воздушного судна сообщил об ухудшении состояния пассажирки. Поднявшиеся на борт после посадки медики констатировали ее биологическую смерть", - сказали в пресс-службе.

Женщине было 49 лет, добавил собеседник агентства. 

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РоссияАлтайский крайСвердловская областьМосква
© Информационное агентство ТАСС
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