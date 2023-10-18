В Чите осудили банду "черных риэлторов"

Суд назначил членам группы от 2,6 года до 7 лет колонии

ЧИТА, 18 октября. /ТАСС/. Центральный районный суд Читы назначил членам банды черных риэлторов от 2,6 до 7 лет колонии, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

"Суд рассмотрел уголовное дело в отношении семерых местных жителей. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, повлекшее лишение права граждан на жилое помещение) <…>. Суд признал всех участников ОПГ виновными и назначил им наказание от 2 лет 6 месяцев до 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что в ноябре 2020 года двое риэлторов и вместе с подельниками начали подыскивать квартиры, в которых умер собственник или давно никто не живет. Через неустановленного гражданина они оформляли фальшивые судебные решения, по которым владельцами недвижимости становились участники группировки. Эти документы предоставляли в МФЦ, чтобы обманом зарегистрировать право собственности на жилье. После этого квартиры продавали по цене ниже рыночной.

Всего за два месяца банда завладела четырьмя квартирами общей стоимостью 12 млн рублей. Их в дальнейшем продали за 8,8 млн рублей. В мае 2021 года при попытке продать пятую квартиру родственники умершей хозяйки обратились в правоохранительные органы. Так незаконная деятельность группировки была пресечена.

Сейчас потерпевшие уже восстановили права собственности и взыскали с обвиняемых всю сумму причиненного ущерба. Уголовное дело в отношении неустановленного лица выделено в отдельное производство.