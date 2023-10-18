Возле Хабаровска выставили пожарные посты на островах из-за риска ландшафтных пожаров

Ведется мониторинг обстановки

ХАБАРОВСК, 18 октября. /ТАСС/. Дежурство организовали на островах у Хабаровска, где расположены дачи, из-за риска возникновения ландшафтных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"Группы ведут мониторинг пожароопасной обстановки. В случае возникновения угрозы спасатели и пожарные смогут оперативно реагировать на очаги возгораний. Для этого есть необходимое снаряжение", - сказал начальник поисково-спасательного отряда (село Ракитное) ГУ МЧС России по региону Владимир Кадыков.

Посты выставили до окончания навигации на двух островах - Большой Уссурийский и Кабельный. Помимо мониторинга обстановки, сотрудники МЧС России проводят профилактическую работу с дачниками, напоминают правила безопасности. В случае крупного пожара группировка может быть усилена дополнительным личным составом и оборудованием. Опыт прошлых лет показывает необходимость таких постов, отмечается в сообщении.

На территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещено разведение открытого огня, костров, проведение любых огневых работ.