Более 22 тыс. жителей Чувашии остались без электроснабжения из-за непогоды

В регионе усиливают аварийно-восстановительные работы

ЧЕБОКСАРЫ, 18 октября. /ТАСС/. Отключение электроснабжения из-за сильного ветра произошло в восьми муниципалитетах Чувашии, без света остались более 22 тыс. жителей. Об этом написал в своем Telegram-канале глава республики Олег Николаев.

"Восемь муниципалитетов, 9 тыс. домов, в которых проживают более 22 тыс. человек, 30 объектов социальной сферы. Таковы результаты обрушившегося на республику ветра", - отметил Николаев.

По его словам, в регионе усиливают аварийно-восстановительные работы. Он добавил, что в ближайшее время оценят нанесенный стихией ущерб, на ликвидацию последствий будут выделены необходимые средства. 17 октября из-за непогоды в Шумерле был введен режим чрезвычайной ситуации.