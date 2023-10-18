18 октября, 05:55

В Красноярском крае изъяли более 10 кг мефедрона

Обвиняемый владел складом украинского интернет-магазина

КРАСНОЯРСК, 18 октября. /ТАСС/. Жителя Красноярского края арестовали по подозрению в сбыте синтетических наркотиков. У мужчины обнаружили склад с более чем 10 кг мефедрона одного из интернет-магазинов, администрируемых с Украины, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ.

В сообщении службы также говорится, что злоумышленник распространял наркотик в Красноярске при помощи мессенджера Telegram.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, 43-летнего мужчину арестовали на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту попытки сбыта наркотиков (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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