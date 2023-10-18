В Казахстане задержали людей, занимавшихся продажей человеческих органов

Сотрудники полиции установили восемь фактов преступления

АСТАНА, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники департамента полиции Алма-Атинской области Казахстана задержали группу людей, которая организовала криминальную схему по купле и продаже человеческих органов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

"Подразделениями по борьбе с организованной преступностью в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях доставлено 22 фигуранта (организаторы, медицинские работники, нотариус, реципиенты и доноры), между которыми были распределены роли по поиску реципиентов, доноров, оформлению поддельных документов и организации операций по трансплантации органов", - говорится в сообщении.

Установлено восемь таких фактов, сумма сделок по ним составляла от 6 до 10 млн тенге (от $12,5 тыс. до $20,9 тыс.). "Три основных организатора арестованы. По результатам обысков у подозреваемых изъяты денежные средства, документация, цифровые носители и другие вещественные доказательства", - пояснили в пресс-службе.

По данному делу проводится досудебное расследование по статье Уголовного кодекса "Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей живого лица для трансплантации либо иного использования, а равно совершение незаконных сделок в отношении органов и тканей живого лица". Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

В соответствии с кодексом Казахстана "О здоровье народа и системе здравоохранения" купля и продажа органов и тканей человека при трансплантации запрещена.