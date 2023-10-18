В Казани сильный ветер повредил кровлю Национального музея Татарстана

Площадь повреждения составила 60 кв. м

КАЗАНЬ, 18 октября. /ТАСС/. В Казани штормовой ветер повредил крышу Национального музея Татарстана на Кремлевской улице. Площадь повреждения составила 60 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Город Казань, улица Кремлевская, д. 2, Национальный музей Республики Татарстан, повреждение кровли на площади 60 кв. м", - говорится в сообщении.

На территории Татарстана действовало штормовое предупреждение, порывы ветра достигали 28 м/с. С 11:00 до 23:30 17 октября в МЧС поступила информация о падении 43 деревьев. В Кировском районе Казани дерево упало на 29-летнего мужчину, пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №12 с открытым перелом правой ноги. Также повреждено 13 автомобилей.

Порывы ветра повредили кровли семи зданий. В Казани, помимо Национального музея, пострадала крыша ТРЦ "Барионикс" на улице Мазита Гафури, где кровлю сорвало на площади 80 кв. м, придавив упавшим профнастилом четыре машины. Срыв кровли административного здания на площади 100 кв. м. произошел на улице Родины, повреждено три автомобиля. Ветер повредил также крыши двух школ. В поселке Куйбышевский Затон Камско-Устьинского района сорвало кровлю ДК им. Столярова на площади 54 кв. м.