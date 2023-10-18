В Бурятии обвиняемого в хищении при возведении школы арестовали на два месяца

По версии следствия, мужчина похитил не менее 35 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 18 октября. /ТАСС/. Суд на два месяца арестовал гендиректора компании "Витим", обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщила в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ.

"18 октября удовлетворено ходатайство <…> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора ООО "Витим" Дашицыренова С. Ч. до 13 декабря 2023 года включительно", - сообщили в пресс-службе, добавив, что постановление не вступило в законную силу.

Ранее в Управлении Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу сообщили, что в селе Укурик Хилокского района Забайкальского края задержан руководитель компании "Витим". Его доставили в Улан-Удэ. В отношении руководителя строительной организации возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, мужчина обманул руководство Сосново-Озерской средней школы №1 касательно стоимости и качества ремонтных работ и похитил не менее 35 млн рублей.

Компания "Витим" в 2022 году начала строительство школы на 450 мест в селе Сосново-Озерское Еравнинского района по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий".

Учреждение должно было начать работать в этом году, но сроки выполнения работ были сорваны, контракт расторгнут.