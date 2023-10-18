В Хабаровском крае потушили пожар неподалеку от села

К борьбе с огнем за сутки привлекалось 20 человек

ХАБАРОВСК, 18 октября. /ТАСС/. Лесопожарные формирования потушили возгорание рядом с поселением Новокуровка в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"За сутки ликвидирован один пожар на площади 32 га, находившийся в 8,8 км от села Новокуровка Хабаровского района", - сообщили в министерстве. При обнаружении его площадь составляла 4 га. Больше пожаров в крае не зафиксировано.

К борьбе с огнем за сутки привлекалось 20 человек, была задействована 1 единица техники, работали два воздушных судна - самолет Ан-2 и вертолет Ми-8.

За минувшие выходные дни в крае произошло 11 возгораний в Верхнебуреинском, Ульчском, имени Полины Осипенко, Хабаровском и Советско-Гаванском районах. Всего с начала пожароопасного сезона в регионе произошло 815 пожаров на общей площади более 910 тыс. га.