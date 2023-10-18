18 октября, 06:47

В Белоруссии признали экстремистской продукцию YouTube-канала "Белсат Life"

МВД республики ранее уже запретило деятельность интернет-ресурса "Белсат" на территории страны

МИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Информационная продукция YouTube-канала "Белсат Life" признана белорусской прокуратурой экстремистскими материалами. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Белоруссии.

"По заявлению прокуратуры Партизанского района Минска информационная продукция YouTube-канала "Белсат Life" признана экстремистскими материалами", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

В июле 2021 года белорусский суд признал информационные ресурсы польского телеканала "Белсата" экстремистскими. Позже интернет-ресурс "Белсат" также был признан МВД республики экстремистским формированием, его деятельность запрещена на территории страны. 

Теги:
Белоруссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация