В Белоруссии признали экстремистской продукцию YouTube-канала "Белсат Life"

МВД республики ранее уже запретило деятельность интернет-ресурса "Белсат" на территории страны

МИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Информационная продукция YouTube-канала "Белсат Life" признана белорусской прокуратурой экстремистскими материалами. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Белоруссии.

"По заявлению прокуратуры Партизанского района Минска информационная продукция YouTube-канала "Белсат Life" признана экстремистскими материалами", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

В июле 2021 года белорусский суд признал информационные ресурсы польского телеканала "Белсата" экстремистскими. Позже интернет-ресурс "Белсат" также был признан МВД республики экстремистским формированием, его деятельность запрещена на территории страны.