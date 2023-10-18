В Литве около 2 тыс. учреждений получили сообщения с угрозами взрыва

В департаменте полиции подчеркнули необходимость соблюдать рекомендации

ВИЛЬНЮС, 18 октября. /ТАСС/. Около 2 тыс. учреждений Литвы получили по электронной почте сообщения о том, что в зданиях заложены бомбы. Об этом сообщил департамент полиции.

"За ночь сообщения о минировании зданий поступили на электронную почту почти 2 тыс. различных учреждений. О времени подрыва не говорится", - сказано в сообщении.

Как отметил департамент, уровень опасности не изменился. "Просим соблюдать рекомендации полиции и национального антикризисного центра", - подчеркнул департамент.

Полиция рекомендует незамедлительно сообщить о получении таких писем органам правопорядка, осмотреть помещения на наличие посторонних предметов и, если они не обнаружены, продолжать работу.

Литва несколько дней подряд сталкивается с массовым потоком сообщений о минировании зданий, которые по электронной почте рассылаются детсадам, школам, различным учреждениям. Госбезопасность считает лавину этих угроз кибератакой, организованной недружественными странами.