В Астрахани вынесли приговор трем участникам преступной группы за похищение человека

Мужчины получили 13, 10 и 7 лет колонии строгого режима

АСТРАХАНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Суд в Астрахани признал виновными троих участников преступной группы в совершении преступлений, в том числе похищении человека и угрозе убийством двум местным жителям. Мужчины получили 13, 10 и 7 лет колонии строгого режима, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Астраханской области.

Ранее сообщалось, что в апреле 2022 года следователи в Астрахани возбудили уголовное дело в отношении трех местных жителей, подозреваемых в похищении человека и угрозе убийством двум астраханцам. Указанные преступления они совершали по просьбе неустановленного лица за денежное вознаграждение.

"Советский районный суд Астрахани вынес обвинительный приговор в отношении трех местных жителей в возрасте от 25 до 30 лет. Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде 13, 10 и 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что 17 марта 2022 года трое местных жителей у одного из домов по улице Колумба в Ленинском районе Астрахани похитили 26-летнего астраханца, поместили его в автомобиль и перевезли на берег реки Прямая Болда. Мужчины избили похищенного, используя деревянную палку и электрошокер, фиксировали все происходящее на мобильный телефон. Затем они скрылись, оставив астраханца на берегу реки.

Мужчины также избили с помощью металлической трубы и кусков шифера двух 18-летних местных жителей в гаражном кооперативе микрорайона "Юность" в селе Яксатово Приволжского района области. В пресс-службе прокуратуры уточнили, что двое обвиняемых также осуждены за незаконный оборот наркотических средств, угрозу убийством и разбой, наказание 10 и 13 лет лишения свободы им назначено по совокупности преступлений.