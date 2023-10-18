Силы РФ пресекли попытку ВСУ высадиться в районе острова Алёшкинский

По словам представителя оперативных служб региона, также уничтожено скопление украинских войск у населенного пункта Антоновка

ГЕНИЧЕСК, 18 октября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться в районе острова Алёшкинский и уничтожили скопление украинских войск у населенного пункта Антоновка. Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

"Пресечена попытка высадки противника в направлении острова Алёшкинский. В результате огневого поражения уничтожено 4 лодки и более 30 боевиков ВСУ. [Уничтожено] место скопления живой силы противника в районе населенного пункта Антоновка, потери ВСУ в живой силе [составили] 10 погибших и 6 раненых, выведены из строя 3 единицы автомобильной техники", - сказал он.

Около Приднепровского уничтожено место скопления живой силы ВСУ, в островной зоне - пункт временной дислокации украинских войск, а на каховском направлении под Бериславом - позиция ВСУ.