Похитивший более 13 млн рублей у дольщиков житель Югры приговорен к шести годам колонии

От его противоправных действий пострадали 25 граждан

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 октября. /ТАСС/. Суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил жителя Югры, похитившего более 13 млн рублей у дольщиков, к шести годам колонии общего режима. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

"Суд Ханты-Мансийского автономного округа по представлению прокурора и жалобам потерпевших приговорил жителя Югры к шести годам колонии общего режима. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (пособничество в привлечении денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов)", - сказал собеседник агентства.

По данным суда и следствия, подсудимый оказывал услуги населению по приобретению квартир путем заключения договоров долевого участия в строительстве. При этом полученные средства он направил на собственные нужды. От его противоправных действий пострадали 25 граждан, размер причиненного ущерба составил более 13 млн рублей.