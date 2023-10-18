В Екатеринбурге возбудили дело против водителя, сбившего людей на остановке

В результате аварии один человек пострадал, двое погибли на месте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Водитель, который сбил трех человек на остановке в Екатеринбурге, стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц). Сегодня он будет официально допрошен", - сказал Горелых.

Автомобиль Peugeot вечером 17 октября въехал в остановочный комплекс на улице Машиностроителей в Екатеринбурге. В результате один человек пострадал, двое погибли на месте.