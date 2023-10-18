В поселке на Камчатке зафиксировали выпадение пепла с вулкана Безымянный

Пепловый шлейф распространился в сторону поселков Козыревск и Ключи, а также села Майского

ТАСС, 18 октября. Выпадение вулканического пепла зафиксировано в поселке Козыревск на Камчатке, сообщили в главном управлении МЧС России по краю.

"Вечером 18 октября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю от ЕДДС Усть-Камчатского муниципального района поступила информация, что в поселке Козыревск зафиксировано выпадение вулканического пепла", - говорится в сообщении.

По информации Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), пепловый выброс произошел из вулкана Безымянный на высоту до 11 км. Пепловый шлейф распространился в сторону поселков Козыревск и Ключи, а также села Майского.

По спутниковым данным, пепловое облако размером 36 на 36 км поднялось до 10-11 км над уровнем моря и перемещается на северо-северо-восток от вулкана. За последние сутки на Безымянном фиксируют активное выдавливание раскаленной вязкой лавы и резкое увеличение мощности теплового излучения. Власти региона ранее попросили жителей населенных пунктов Усть-Камчатского района оставаться дома в связи с угрозой выпадения пепла.

Безымянный - действующий вулкан на Камчатке вблизи Ключевской сопки, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота - 2 882 м (до 1956 года - 3 075 м), в состав входят остатки уничтоженного извержением 1956 года старого вулкана, молодой активный стратовулкан и кратер на месте старого вулкана диаметром 1,3 км на 2,8 км. На склонах - многочисленные лавовые потоки, у подножия - 16 экструзивных куполов.