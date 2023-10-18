18 октября, 08:14

СБУ утверждает, что задержала "информатора" военкора Татарского

Сообщается, что это житель одного из городов вблизи Днепра

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что задержала жителя пригорода Днепра (ранее - Днепропетровск), который якобы передавал российскому военкору Владлену Татарскому информацию о передвижениях украинских войск.

"СБУ задержала на Днепропетровщине предателя, работавшего на кремлевского военкора Татарского", - говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы.

Сообщается, что задержанный - житель одного из городов вблизи Днепра. СБУ утверждает, что с ноября 2022 года по апрель 2023 года он собирал и передавал Татарскому данные о маршрутах передвижения подразделений украинской армии.

Задержанному предъявили обвинение в госизмене, совершенной в условиях военного положения. Ему грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин) погиб 2 апреля в результате теракта в кафе в Санкт-Петербурге. 

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