18 октября, 08:30

В Киргизии уволили 50 сотрудников таможни за связи с криминальными структурами

Имена, фамилии и должности освобожденных от должностей таможенников не указываются

БИШКЕК, 18 октября. /ТАСС/. Власти Киргизии освободили от занимаемых должностей 50 сотрудников таможенной службы за связи с криминальными структурами. Об этом сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

"В ходе проведенных соответствующих мероприятий установлено, что около 50 сотрудников Государственной таможенной службы (ГТС) при Минфине Кыргызской Республики имели близкую связь с так называемым криминальным авторитетом Камчыбеком Асанбеком и экс-зампредседателем ГТС Райымбеком Матраимовым. В связи с чем, вышеуказанные сотрудники ГТС освобождены от занимаемых должностей", - говорится в сообщении.

Имена, фамилии и должности освобожденных от должностей таможенников не указываются. Как отмечает пресс-центр, в ходе проводимых ГКНБ "плановых мероприятий" было выявлено, что эти сотрудники таможенной службы "нарушили внутриведомственные приказы".

"ГКНБ продолжит курс по выявлению и пресечению деятельности недобросовестных сотрудников в государственных органах и ведомствах. В настоящее время продолжается работа по установлению других сотрудников причастных к вышеуказанным нарушениям", - заверили в ведомстве.

Асанбек был застрелен в Бишкеке в начале октября во время спецоперации по его задержанию. В отношении Матраимова правоохранительными органами Киргизии ранее было возбуждено несколько уголовных дел, связанных с коррупционной деятельностью. 

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