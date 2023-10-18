В Ленобласти загорелся ангар

Площадь возгорания на данный момент уточняется

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Пожар в производственном ангаре тушат по повышенному номеру сложности 1-бис в городе Никольское в Ленинградской области. Об этом сообщили ТАСС в комитете правопорядка и безопасности региона.

"Горит внутренняя обстановка в производственном ангаре. Ориентировочный размер - 20 на 30 м. Есть угроза распространения на пристроенный ангар ориентировочно размером 40 на 80 м. В 10:15 ранг пожара повысили до 1-бис", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация предварительная, данные о пострадавших не поступали. Площадь возгорания на данный момент уточняется.

Сообщение о возгорании по адресу: Тосненский район, город Никольское, Ульяновское шоссе, поступила утром 18 октября. В комитете сообщили, что на месте работают дежурные смены 111-й и 131-й пожарных частей ГКУ "Леноблпожспас", также прибыли дополнительные силы 86-й пожарной части МЧС.