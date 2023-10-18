В шести районах Костромской области метель повредила электросети

В восстановительных работах задействованы 197 человек в составе 53 бригад

КОСТРОМА, 18 октября. /ТАСС/. Повреждения электросетей зафиксированы в шести районах Костромской области после интенсивных снегопадов и сильного ветра, циклон прошел накануне вечером. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Во вторник при прохождении циклона по территории Костромской области порывы ветра достигали 26 м/с, происходило налипание снега на линии электропередачи. Вечером повреждения сетей произошли в пяти районах - Макарьевском, Нейском, Мантуровском, Кологривском и Шарьинском. Специалисты филиала "Россети Центр" - "Костромаэнерго" с 21 часа 17 октября работают в особом режиме.

"По информации филиала "Россети Центр" - "Костромаэнерго", чтобы как можно скорее устранить неполадки и вернуть электричество в жилые дома и социальные объекты, энергетики значительно увеличили количество привлеченных сил и средств. В том числе в пострадавшие районы Костромской области стянуты дополнительные бригады из соседних муниципалитетов. Работы ведутся в Макарьевском, Кологривском, Вохомском, Шарьинском, Пущугском районах и Мантурово", - говорится в сообщении.

В восстановительных работах задействованы 197 человек в составе 53 бригад. Количество техники - более 70 единиц.

Ранее ГУ МЧС по Костромской области объявило метеопредупреждение на 17 и 18 октября в связи с прогнозируемым обильным мокрым снегом и ветром до 18 м/с. По поручению губернатора региона Сергея Ситникова за 12 часов до непогоды был сформирован областной оперативный штаб из представителей администрации, профильных департаментов и ведомств, энергетиков, органов местного самоуправления. Была подготовлена дополнительная техника для уборки дорог.