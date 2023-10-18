18 октября, 09:02

В центре Екатеринбурга ликвидировали пожар на ледовой "УГМК-арене"

Причиной возгорания стало воспламенение листов экструдированного пенополистирола

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Пожар на строящейся "УГМК-арене" в центре Екатеринбурга ликвидировали. Причиной возгорания стало воспламенение листов экструдированного пенополистирола, которое произошло при проведении строительно-монтажных работ представителями подрядной организации, сообщил ТАСС генеральный директор АО "Ледовая арена" Данил Крицкий.

"В настоящее время пожар ликвидирован. Причиной возгорания стало воспламенение листов экструдированного пенополистирола, которое произошло при проведении строительно-монтажных работ представителями подрядной организации", - отметил он.

Крицкий добавил, что при происшествии никто не пострадал. "Ущерб незначителен, его точный объем будет определен после детального обследования. В отношении данной компании будет проведена соответствующая проверка", - уточнил он.

  

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