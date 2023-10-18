На Украине передали в суд дело против экс-президента "Мотор сич" Богуслаева

Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Дело против бывшего главы компании "Мотор сич", который обвиняется по четырем статьям уголовного кодекса, передано в суд. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

"Следователи Службы безопасности Украины направили в суд дело против экс-президента "Мотор сич" [которому предъявлены обвинения] по четырем статьям Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы.

В СБУ не назвали фамилию обвиняемого, однако бывшим директором АО "Мотор сич", который сейчас находится под стражей, является Вячеслав Богуслаев. В спецслужбе добавили, что еще один обвиняемый по этому делу - директор департамента внешнеторговой деятельности предприятия, ему вменяются преступления по трем статьям УК Украины. Им обоим грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. В СБУ добавили, что на все принадлежащие фигурантам дела активы и имущество более чем на 12 млрд гривен (порядка $329 млн по нынешнему курсу Нацбанка Украины) наложен арест.

23 октября 2022 года СБУ предъявила 84-летнему Богуслаеву обвинения в коллаборационизме и "работе на Россию", а 24 октября суд избрал ему меру пресечения в виде ареста и с тех пор несколько раз продлевал его. Позже Богуслаеву предъявили обвинения еще по двум статьям - в содействии деятельности террористической организации и в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины. Украинское следствие утверждает, что он наладил транснациональные каналы, по которым продукция завода якобы попадала российским предприятиям.

20 марта Богуслаев написал в офис президента Украины письмо с просьбой включить его в список на обмен с Россией. Комментируя эту информацию, глава СБУ Василий Малюк не исключил такой возможности, но отметил, что обвиняемый "должен дать все необходимые показания". Также допустил такое развитие событий и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.