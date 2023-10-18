Кассацию врачей из Калининграда, осужденных за убийство младенца, рассмотрят 5 декабря

Адвокат Элины Сушкевич Андрей Золотухин заявил, что защита будет добиваться отмены приговора

КАЛИНИНГРАД, 18 октября. /ТАСС/. Верховный суд РФ 5 декабря рассмотрит кассационную жалобу на приговор Мособлсуда по делу калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, осужденных по делу об убийстве младенца в роддоме. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сушкевич Андрей Золотухин.

"Поступило уведомление о назначении Верховным судом РФ рассмотрения кассации на 5 декабря на 10:00. <…> Будем добиваться отмены приговора", - сказал собеседник агентства, добавив, что в это же время будет рассматриваться аналогичная кассация защиты Елены Белой.

В сентябре 2022 года ранее исполнявшую обязанности главного врача родильного дома №4 Калининградской области Белую и анестезиолога-реаниматолога Сушкевич осудили на 9,5 и 9 лет колонии соответственно. Мособлсуд действия Белой квалифицировал как организацию убийства малолетнего, действия Сушкевич - как исполнение убийства. Согласно данным суда, в ноябре 2019 года, чтобы не ухудшать показатели статистики медучреждения, узнав о родившемся в тяжелом состоянии младенце, Белая организовала его убийство с помощью Сушкевич, которая ввела ребенку лекарственный препарат в дозировке, в 20 раз превышающей допустимую для новорожденных.

В 2020 году их судили в Калининграде по этому делу. Тогда присяжные вынесли оправдательный вердикт, но решение было отменено, а дело направили на повторное рассмотрение в Мособлсуд, где коллегия присяжных заседателей сочла вину врачей доказанной. Обе осужденные отбывают наказание в Калининградской области.