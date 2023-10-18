18 октября, 10:21

Спецслужба Грузии сообщила о задержании двух граждан страны властями Южной Осетии

Спецслужба известила об инциденте международных партнеров страны и сопредседателей Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье

ТБИЛИСИ, 18 октября. /ТАСС/. Служба госбезопасности (СГБ) Грузии сообщила, что власти Южной Осетии задержали двух граждан страны на территории, прилегающей к селу Балаани Ахалгорского района.

"С момента получения информации об указанном инциденте Служба госбезопасности активизировала горячую линию, которой оперирует Миссия наблюдателей Евросоюза", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что спецслужба известила об инциденте международных партнеров Грузии и сопредседателей Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье. 

Теги:
ГрузияЮжная Осетия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация