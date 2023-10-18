СМИ: крупные аэропорты Франции эвакуируют из-за угрозы взрыва

Сообщения о заложенной бомбе, в частности, поступили в администрации аэропортов в Тулузе, Лионе и Лилле

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Крупные аэропорты Франции эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

В том числе аналогичные сообщения получили администрации аэропортов Ниццы, Тулузы, Лилля и Лиона. К настоящему моменту известно о начавшейся эвакуации в трех последних.

В последние дни крупные общественные объекты во Франции стали чаще получать анонимные угрозы. Так, в субботу пришлось эвакуировать тысячи посетителей Лувра, а также пассажиров Лионского вокзала. Дважды эвакуация объявлялась в Версале - в субботу и во вторник. Во всех случаях угрозы оказались ложными, тем не менее каждый раз полицейские и саперы тщательно проверяли каждый объект, чтобы убедиться в отсутствии рисков.