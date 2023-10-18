В Башкирии возбудили дело после уничтожения православного креста

Информация об инцидентие ранее появилась в Telegram-канал Shot

ТАСС, 18 октября. Уголовное дело возбуждено после уничтожения неизвестными православного креста в Башкирии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике.

"В настоящее время подразделением дознания возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм)", - сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

В пресс-службе уточнили, что сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе МВД России по Караидельскому району. "На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа", - добавила собеседница агентства.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что неизвестные уничтожили православный крест в популярном туристическом месте на одной из скал у Павловского водохранилища. По информации авторов, крест был установлен башкирской семьей по договоренности с Осиповским сельсоветом в память о беглых погибших священниках.