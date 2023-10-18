Два офицера самарского УФСБ предстанут перед судом за взятки от бизнесмена

Дата заседания по нему пока не назначена

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Капитан службы собственной безопасности ФСБ по Самарской области Иван Гудков и его коллега, подполковник Михаил Горбунов обвиняются в получении серии взяток. Об этом ТАСС сообщили в Центральном окружном военном суде, куда поступило дело в их отношении.

"В суд поступили материалы уголовного дела М. В. Горбунова и И. Н. Гудкова. Дата заседания по нему пока не назначена", - сказали агентству. Оба находятся под стражей.

Как уточнили в суде, Горбунов обвиняется по трем эпизодам ст. 290 УК РФ (получение взятки), а также по двум эпизодам ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Гудкову предъявлены обвинения по одному эпизоду, связанному с получением взятки в особо крупном размере, а также по трем эпизодам ст. 291.1 УК РФ (посредничество при даче взятки).

Гудков был арестован в Москве в июне прошлого года. Как следует из материалов дела, оглашенных в суде, он обещал ранее судимому самарскому предпринимателю Максиму Жданову помощь в решении проблем с полицией. С помощью своих связей офицер ФСБ предотвратил проверку со стороны полицейских в отношении коммерческой организации, принадлежащей бизнесмену. Взамен Гудков потребовал деньги. Жданов лично и через сестру сотрудника ФСБ передал в разное время и в разных районах Самары средства на общую сумму 2,3 млн рублей.

Вину офицер не признает и считает себя жертвой оговора со стороны бизнесмена. В свою очередь в отношении Жданова возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК РФ (дача взятки).