В Архангельской области без света из-за непогоды остались 175 населенных пунктов

Для восстановления электроснабжения задействованы специалисты ПАО "Россети Северо-Запад"

АРХАНГЕЛЬСК, 18 октября. /ТАСС/. В южной части Архангельской области 175 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

"В среду в 11:10 мск от дежурных ЕДДС Котласского, Устьянского, Верхнетоемского и Красноборского муниципальных округов поступили сообщения об аварийном отключении электроснабжения. Без электричества остались 175 населенных пунктов", - указано в сообщении.

Для восстановления электроснабжения задействованы специалисты ПАО "Россети Северо-Запад" в составе 56 человек и 22 единиц техники.

В пресс-службе архангельского филиала "Россети Северо-Запад" также сообщили, что энергетики восстанавливают электроснабжение деревни Пермогорье Красноборского района после отключения воздушной линии 10 кВ из-за прохождения снежного шторма. В деревне проживают около 400 человек. "Специалисты выехали для поиска места повреждения и восстановительных работ сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении", - сказали в пресс-службе.

По данным Севгидромета, в регионе ожидаются осадки в виде снега и дождя, местами - отложение мокрого снега на проводах. Выпущено предупреждение до 09:00 мск 19 октября о порывах ветра местами 15-18 м/с, а также о гололедно-изморозевом отложении с 21:00 мск 18 октября до 21:00 мск 19 октября. Температура в регионе ночью ожидается от плюс 2 до минус 3 градусов, днем - до плюс 5.