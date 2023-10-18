18 октября, 11:26
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили о ранении мужчины при обстреле Каховки со стороны ВСУ

Пресс-служба губернатора Херсонской области
© Пресс-служба губернатора Херсонской области

Пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко сообщил, что удар по восточной части города с правого берега Днепра, находящегося под контролем украинских войск, нанесли около 03:30 мск

ГЕНИЧЕСК, 18 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по восточной части Каховки в Херсонской области. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко, в результате обстрела ранения получил охранник завода, само предприятие и расположенные рядом частные дома повреждены.

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"В результате украинского обстрела повреждено здание завода "Опен-тек" и близлежащие частные дома. У многих домов повреждены крыши, окна. К счастью, жертв нет, но один человек ранен - это охранник завода, осколок стекла задел ему руку", - сказал он.

По словам Василенко, удар по восточной части города с правого берега Днепра, находящегося под контролем украинских войск, был нанесен около 03:30 мск. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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