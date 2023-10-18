Полиция задержала мужчину, подозреваемого в ограблении ростовского магазина сотовой связи

Ущерб от его действий составил 7 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на магазин сотовой связи в Ростове-на-Дону, где были похищены телефоны, планшеты и деньги на 7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

"Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по г. Ростову-на-Дону совместно с коллегами из отдела полиции №3 городского УМВД России задержали подозреваемого в разбойном нападении. Общая сумма ущерба составила около 7 млн рублей. <…> Следователем территориального отдела полиции в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый позвонил в магазин под видом покупателя, чтобы узнать о наличие товара, после он пришел в магазин на улице Максима Горького в Ростове-на-Дону в медицинской маске и угрожал сотруднице предметом, похожим на пистолет, связал ей руки.

"Подозреваемый потребовал от девушки отдать ему всю имеющуюся выручку. Испугавшись за свою жизнь, потерпевшая указала на сейф, в котором находились деньги. Злоумышленник забрал средства, а также дорогостоящие мобильные телефоны и компьютерные планшеты на общую сумму около 7 млн рублей, а затем скрылся с места преступления", - добавили в ростовском главке МВД.

При задержании у 19-летнего ростовчанина изъяли около 2 млн рублей и всю украденную технику. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.